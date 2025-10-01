LOréal Aktie
Marktkap. 195,99 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Callum Elliott nahm am Mittwoch den Geschäftsbereich Professional Products für Friseurprodukte unter die Lupe, der noch komplexer zu beurteilen sei als der Apothekenbereich Dermatological Beauty und die einigermaßen selbsterklärenden Sparten Consumer und Luxusprodukte. Am Markt für professionelle Haarpflegeprodukte winke stetiges Wachstum./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 13:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Market-Perform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
368,20 €
|Abst. Kursziel*:
11,35%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
370,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,66%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
372,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|08:56
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|17.09.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
