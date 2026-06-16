Jefferies & Company Inc.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

13:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Die große Verfügbarkeit der Produkte von LVMH mache das Unternehmen zu einem Gradmesser dafür, wie viel Geld aus ihren Aktienkursgewinnen die Verbraucher für Luxusgegenstände auszugeben bereit seien, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Mit Blick auf das zweite Quartal richteten Investoren den Fokus auf eine Verbesserung des Wachstums im Segment Mode und Lederartikel./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 06:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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