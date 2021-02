ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 267 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die Serverprodukte und die Cloud-Plattform Azure im vierten Geschäftsquartal leicht - und in der Folge auch leicht jene für das Gesamtjahr auf Konzernebene./tih/ajx