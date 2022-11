ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. In der vergangenen Woche habe der Software-Hersteller dreimal Preise für seine Produkte geändert, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen setze nun eindeutig stärker als in den vergangenen Jahren auf den Preis als Umsatztreiber./la/mis