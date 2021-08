FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für MTU nach Quartalszahlen von 220 auf 244 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen zwei Quartalen habe es vermehrt Hinweise auf Optimismus des Triebwerkherstellers hinsichtlich einer Erholung gegeben, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/ag