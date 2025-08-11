Nagarro Aktie
Marktkap. 693,59 Mio. EURKGV 21,45 Div. Rendite 1,26%
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Symbol NGRRF
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der schwache US-Dollar laste schwer auf der Profitabilität des IT-Dienstleisters, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich habe dies das operative Ergebnis (Ebitda) mit 18 Millionen Euro belastet./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 04:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nagarro
Zusammenfassung: Nagarro Buy
|Unternehmen:
Nagarro SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,45 €
|Abst. Kursziel*:
73,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,54%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nagarro SE
|11:46
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|26.05.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.01.22
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.11.21
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.21
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.21
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.21
|Nagarro Hold
|Warburg Research