Nemetschek Aktie
Marktkap. 6,6 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Softwarespezialist habe seine Jahresziele an die Übernahme des US-Anbieters HCSS angepasst, schrieb Joseph George in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bessere Margenentwicklung und der potenziell konservative Ausblick für HCSS seien kleine Pluspunkte, die den Aktienkurs stützen dürften./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
62,50 €
|Abst. Kursziel*:
76,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
63,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,91%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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