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Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

14:01 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
63,25 EUR 2,80 EUR 4,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Softwarespezialist habe seine Jahresziele an die Übernahme des US-Anbieters HCSS angepasst, schrieb Joseph George in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bessere Margenentwicklung und der potenziell konservative Ausblick für HCSS seien kleine Pluspunkte, die den Aktienkurs stützen dürften./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
62,50 €		 Abst. Kursziel*:
76,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
63,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,91%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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