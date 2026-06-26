Nestlé Aktie
Marktkap. 228,41 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 84 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Entscheidend für die Umsatzentwicklung seien das Volumenwachstum und der Produktmix, schrieb David Hayes am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli. Er wird diesbezüglich etwas optimistischer./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
84,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
83,29 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,85%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|08:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|03.06.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|03.06.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|03.06.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research