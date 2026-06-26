DAX 24.671 -1,3%ESt50 6.222 -0,7%MSCI World 4.746 +0,0%Top 10 Crypto 7,6630 +0,5%Nas 25.298 -0,2%Bitcoin 52.698 +0,7%Euro 1,1397 +0,1%Öl 72,13 -1,3%Gold 4.057 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Moderna, Eli Lilly, Lenovo im Fokus
Top News
KI-Sorgen treten in den Hintergrund: DAX mit freundlichem Wochenstart erwartet KI-Sorgen treten in den Hintergrund: DAX mit freundlichem Wochenstart erwartet
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nestlé Aktien-Sparplan
90,22 EUR +0,52 EUR +0,58 %
STU
90,42 EUR +0,75 EUR +0,84 %
HAML
finanzen.net zero
Nestlé jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 228,41 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

Jefferies & Company Inc.

Nestlé Hold

08:01 Uhr
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
90,22 EUR 0,52 EUR 0,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 84 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Entscheidend für die Umsatzentwicklung seien das Volumenwachstum und der Produktmix, schrieb David Hayes am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht am 23. Juli. Er wird diesbezüglich etwas optimistischer./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
84,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
83,29 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,11 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:01 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
10.06.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
03.06.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Freitagmittag nach
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé gewinnt am Vormittag an Fahrt
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Zuversicht in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge
finanzen.net Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag im Aufwind
finanzen.net Aufschläge in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag
Dow Jones Press Release: Nestle: Nestlé appoints Antonia Wanner as Chief Communications and Sustainability Officer
Business Times Nestle India rejects allegations of infestation in its Maggi noodles
Business Times Nestle and Danone face fresh scrutiny over infant formula recalls
RTE.ie Nestle, Danone face scrutiny over infant formula recalls
Benzinga Nestlé - A Defensive Name With Pricing Power
Business Times Nestle rides out Iran war impact, seeks turnaround in China
Dow Jones Press Release: Nestle: Three-month sales 2026: -3-
Dow Jones Press Release: Nestle: Three-month sales 2026: -2-
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen