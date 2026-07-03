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Netflix Aktie

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68,06 EUR +0,31 EUR +0,46 %
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77,59 USD ±0,00 USD ±0,00 %
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Marktkap. 286,21 Mrd. EUR

KGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
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ISIN US64110L1061

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Symbol NFLX

Goldman Sachs Group Inc.

Netflix Buy

09:16 Uhr
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
68,06 EUR 0,31 EUR 0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 120 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan reagierte mit seiner am Montag vorliegenden Anpassung auf zuletzt gesunkene Bewertungen in der Branche. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken hält er auf aktuellem Kursniveau für höchst attraktiv./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 10:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 77,65		 Abst. Kursziel*:
41,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 77,59		 Abst. Kursziel aktuell:
41,77%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 108,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

09:16 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.06.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.04.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Netflix Kaufen DZ BANK
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