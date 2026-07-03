Netflix Aktie
Marktkap. 286,21 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 120 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan reagierte mit seiner am Montag vorliegenden Anpassung auf zuletzt gesunkene Bewertungen in der Branche. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken hält er auf aktuellem Kursniveau für höchst attraktiv./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 10:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 110,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 77,65
|Abst. Kursziel*:
41,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 77,59
|Abst. Kursziel aktuell:
41,77%
|
Analyst Name:
Eric Sheridan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 108,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|09:16
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
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|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|09:16
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.04.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital