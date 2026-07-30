DAX 25.576 -0,1%ESt50 6.339 -0,1%MSCI World 4.814 -0,2%Top 10 Crypto 8,3075 -1,1%Nas 25.093 -0,1%Bitcoin 54.527 -2,9%Euro 1,1476 -0,4%Öl 89,93 +1,0%Gold 4.033 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW NVIDIA 918422 SpaceX A42D4F Apple 865985 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzsaison: DAX fällt zurück -- Wall Street fester -- Apple und Amazon: Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- Ballard Power enttäuscht -- Gold, SpaceX, Intel, Meta, HENSOLDT im Fokus
Top News
Die Gold-Wette der Notenbanken: Warum sie ihre Reserven in Q2 weiter ausbauen Die Gold-Wette der Notenbanken: Warum sie ihre Reserven in Q2 weiter ausbauen
Rocket Lab-Aktie unter der Lupe: Was hinter dem neuen Satelliten-Deal aus Japan steckt Rocket Lab-Aktie unter der Lupe: Was hinter dem neuen Satelliten-Deal aus Japan steckt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nordex Aktien-Sparplan
38,76 EUR -0,66 EUR -1,67 %
STU
finanzen.net zero
Nordex jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 9,07 Mrd. EUR

KGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D655

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D6554

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NRDXF

Goldman Sachs Group Inc.

Nordex Buy

15:56 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
38,76 EUR -0,66 EUR -1,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 53,20 auf 52,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftkonzern habe mit dem zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, so die Analysten in einer Einschätzung vom Donnerstag. Sie hoben ihre Schätzungen an./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
52,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,80 €		 Abst. Kursziel*:
28,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,71%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

15:56 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 31.07.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 31.07.26
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex macht am Mittag Boden gut
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag in Grün
finanzen.net Nordex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Nachmittag positiv
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich schwächer
reNEWS Nordex reports second quarter EBITDA boost
EQS Group EQS-News: Nordex Group achieves double-digit EBITDA margin in Q2/2026, strong order intake growth, and positive free cash flow
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex secures €2.48bn credit facility
EQS Group EQS-News: Nordex Group strengthens financial flexibility with expanded EUR 2,475 million ESG-linked syndicated Multi-Currency Guarantee Facility
reNEWS Nordex books 3.1GW in Q2 haul
EQS Group EQS-News: Nordex Group announces 3.1 GW of order intake in the second quarter 2026
reNEWS Nordex swoops for 700MW in Germany
RSS Feed
Nordex AG zu myNews hinzufügen