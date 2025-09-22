NORMA Group Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Norma Group von 27 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an. Das verbleibende Unternehmen sei insgesamt etwas weniger profitabel. Der Experte sieht aber weiter Bewertungsspielraum für den Autozulieferer im Umbau./rob/ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu NORMA Group SE
