DAX 23.690 +0,3%ESt50 5.469 -0,1%Top 10 Crypto 15,61 +2,4%Dow 46.334 +0,1%Nas 22.552 -0,1%Bitcoin 96.221 +1,5%Euro 1,1740 -0,6%Öl 68,53 +1,1%Gold 3.762 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen Reddit-Aktie im Fokus: Kursrally, Analystenstimmen und Zukunftschancen
Commerzbank-Aktie zieht an: Milliarden-Aktienrückkaufprogramm kann loslegen Commerzbank-Aktie zieht an: Milliarden-Aktienrückkaufprogramm kann loslegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NORMA Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,36 EUR -0,40 EUR -2,54 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 568,43 Mio. EUR

KGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H8BV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1H8BV3

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NOEJF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

NORMA Group SE Buy

10:31 Uhr
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
15,36 EUR -0,40 EUR -2,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Norma Group von 27 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jorge Gonzalez Sadornil passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an. Das verbleibende Unternehmen sei insgesamt etwas weniger profitabel. Der Experte sieht aber weiter Bewertungsspielraum für den Autozulieferer im Umbau./rob/ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Buy

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,48 €		 Abst. Kursziel*:
35,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,72%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

10:31 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
23.09.25 NORMA Group Kaufen DZ BANK
23.09.25 NORMA Group Buy Warburg Research
22.09.25 NORMA Group Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.09.25 NORMA Group Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Auto1 auf 34,60 Euro - 'Buy'
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in Rot
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start leichter
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group platziert zweite Verbriefung „FinanceHero 2“ erfolgreich am Kapitalmarkt
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX im Aufwind
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group successfully prices its second consumer car loan ABS: FinanceHero 2
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: AUTO1 Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Correction of a release from 02/06/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Correction of a release from 30/05/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen