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Symbol NVSEF

Bernstein Research

Novartis Market-Perform

13:01 Uhr
Novartis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
136,10 EUR 1,00 EUR 0,74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 125,00 auf 132,84 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith erhöhte in einer Studie am Mittwoch seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Zeitraum 2026 bis 2031 um jeweils ein bis zwei Prozent. Stützen der höheren Annahmen für den Pharmakonzern seien dessen Umsätze und Margen. Sollte es Probleme in der Produktentwicklung geben, dürfte die Wahrscheinlichkeit von Übernahmen zunehmen./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Market-Perform

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
132,84 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
126,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,09%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,85 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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