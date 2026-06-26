JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 Kronen auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 5. August ordentliche Quartalszahlen vorlegen und mit der Pillenform des Gewichtssenkers Wegovy erneut die Erwartungen deutlich übertroffen haben, schrieb Richard Vosser am Sonntag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer Anhebung der Jahresziele. Dies preisten die Konsensschätzungen aber wohl schon ein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 23:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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