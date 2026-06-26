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Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

08:16 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 Kronen auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 5. August ordentliche Quartalszahlen vorlegen und mit der Pillenform des Gewichtssenkers Wegovy erneut die Erwartungen deutlich übertroffen haben, schrieb Richard Vosser am Sonntag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer Anhebung der Jahresziele. Dies preisten die Konsensschätzungen aber wohl schon ein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 23:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,06 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
280,88 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

19.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
09.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
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