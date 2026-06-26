Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 188,56 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 Kronen auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte am 5. August ordentliche Quartalszahlen vorlegen und mit der Pillenform des Gewichtssenkers Wegovy erneut die Erwartungen deutlich übertroffen haben, schrieb Richard Vosser am Sonntag in seinem Ausblick. Er rechnet mit einer Anhebung der Jahresziele. Dies preisten die Konsensschätzungen aber wohl schon ein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 23:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
42,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
280,88 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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