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Symbol OHBTF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

OHB SE Buy

11:56 Uhr
OHB SE Buy
Aktie in diesem Artikel
OHB SE
245,00 EUR 11,50 EUR 4,93%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für OHB in einem Rückblick auf das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Resultate seien für das Weltraumunternehmen ein negativer Kurstreiber gewesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie geht aber von einer Umsatzbeschleunigung und einem schwungvollen Auftragseingang aus. Im Verteidigungsbereich sieht die Expertin erst 2027 die größten Chancen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: OHB Buy

Unternehmen:
OHB SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
233,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
245,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,29%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
280,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu OHB SE

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