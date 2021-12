ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle angesichts eines Presseberichts über ein Übernahmeinteresse am Software-Spezialisten Cerner auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94 US-Dollar belassen. Mit einer Summe von 30 Milliarden US-Dollar wäre dies der größte Zukauf der Firmengeschichte, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit und die Bedingungen unsicher seien, würde er auf den ersten Blick ein negatives Fazit eines solchen Schrittes ziehen./tih/edh