ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 94 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead äußerte sich in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung skeptisch zu einer möglichen Übernahme des US-Softwareunternehmens Cerner. Nach Abwägung aller Argumente für ein Aufwärts- und ein Abwärtszenario kam er zu dem Schluss, dass der Deal kein guter Kurstreiber für die Aktie sei. Unter anderem befürchtet er durch eine so teure Übernahme einen gravierenden Schwenk des Konzerns weg von seinem Fokus auf schulden- und barmittelfinanzierte Aktienrückkaufprogramme./tav/men