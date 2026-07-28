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Symbol RYLPF

JP Morgan Chase & Co.

Philips Neutral

13:26 Uhr
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,60 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese seien "okay" gewesen, schrieb David Adlington am Mittwoch. Allerdings habe der Hersteller von Medizintechnik die Erwartungen in den vergangenen Quartalen deutlich übertroffen, weshalb die Hürden diesmal höher gelegen hätten./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Neutral

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
22,26 €		 Abst. Kursziel*:
5,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
22,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,86%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

28.07.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
28.07.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
28.07.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
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