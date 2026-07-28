Philips Aktie
Marktkap. 22,85 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,60 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese seien "okay" gewesen, schrieb David Adlington am Mittwoch. Allerdings habe der Hersteller von Medizintechnik die Erwartungen in den vergangenen Quartalen deutlich übertroffen, weshalb die Hürden diesmal höher gelegen hätten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
22,26 €
|Abst. Kursziel*:
5,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
22,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,86%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|28.07.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|28.07.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.