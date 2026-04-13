Porsche vz. Aktie
Marktkap. 37,36 Mrd. EURKGV 95,94
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Analysten-Telefonkonferenz anlässlich der anstehenden Quartalszahlen habe keine Überraschungen enthalten, schrieb Philippe Houchois am Montag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Hold
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
41,59 €
|Abst. Kursziel*:
-1,42%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
42,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,91%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:46
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)