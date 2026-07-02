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Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

13:41 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,46 EUR 1,45 EUR 3,22%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Sportwagenbauers am 26. Juli dürften eine Marge am oberen Ende der Zielspanne belegen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er hält an seinen Schätzungen fest./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 09:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 09:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,32 €		 Abst. Kursziel*:
7,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,62%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

13:41 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
11.06.26 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
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