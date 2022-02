ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma SE von 119 auf 113 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach guter Kursentwicklung in den vergangenen Jahren dürfte die Aktie des Sportartikelkonzerns noch mehr Potenzial haben, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der jüngste Rücksetzer habe insofern eine gute Kaufgelegenheit geschaffen. Das Kursziel senkte sie wegen der Veränderungen auf der Zinsseite./tih/stk