DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, Disney, Biogen, Ford im Fokus
Aktien von Banca Monte dei Paschi di Siena und Mediobanca: Übernahmeangebot erhöht
Kontron-Aktien gefragt - QUALCOMM-Kooperation bei Bahn-Kommunikation
Renault Aktie

Renault Aktien-Sparplan
34,07 EUR +0,38 EUR +1,13 %
BER
34,08 EUR +0,17 EUR +0,50 %
GVIE
Marktkap. 9,69 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

08:26 Uhr
Renault Hold
Renault S.A.
34,07 EUR 0,38 EUR 1,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 48 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der doppelte Neustart beim Ausblick und bei der Unternehmensführung habe bei dem Autobauer Fragen bezüglich Skaleneffekten, Größe und globaler Präsenz in den Fokus gerückt, die zwar nie ganz verschwunden, aber in den vergangenen Jahren angesichts der operativen Trendwende in den Hintergrund getreten seien, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht weiter davon aus, dass die Gewinndynamik ihren Höhepunkt erreicht hat. Mit dem neuen Managementteam müsse Renault nun mit seiner Unternehmensstrategie überzeugen und sicherstellen, dass potenzielle Transaktionen nicht zu einer weiteren Verwässerung der Anteile der Aktionäre führten./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu Renault S.A.

08:26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Renault Outperform Bernstein Research
01.08.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
01.08.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.25 Renault Neutral UBS AG
mehr Analysen

