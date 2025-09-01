Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 48 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der doppelte Neustart beim Ausblick und bei der Unternehmensführung habe bei dem Autobauer Fragen bezüglich Skaleneffekten, Größe und globaler Präsenz in den Fokus gerückt, die zwar nie ganz verschwunden, aber in den vergangenen Jahren angesichts der operativen Trendwende in den Hintergrund getreten seien, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht weiter davon aus, dass die Gewinndynamik ihren Höhepunkt erreicht hat. Mit dem neuen Managementteam müsse Renault nun mit seiner Unternehmensstrategie überzeugen und sicherstellen, dass potenzielle Transaktionen nicht zu einer weiteren Verwässerung der Anteile der Aktionäre führten./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

