Renault Aktie
Marktkap. 9,69 Mrd. EURKGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 48 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der doppelte Neustart beim Ausblick und bei der Unternehmensführung habe bei dem Autobauer Fragen bezüglich Skaleneffekten, Größe und globaler Präsenz in den Fokus gerückt, die zwar nie ganz verschwunden, aber in den vergangenen Jahren angesichts der operativen Trendwende in den Hintergrund getreten seien, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht weiter davon aus, dass die Gewinndynamik ihren Höhepunkt erreicht hat. Mit dem neuen Managementteam müsse Renault nun mit seiner Unternehmensstrategie überzeugen und sicherstellen, dass potenzielle Transaktionen nicht zu einer weiteren Verwässerung der Anteile der Aktionäre führten./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 22:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Hold
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
34,08 €
|Abst. Kursziel*:
14,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
34,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,47%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
