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Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

10:51 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Die Margen hätten sich auf breiter Front stark entwickelt, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Besonders positiv sei der Anstieg der Marge im Rüstungsgeschäft von 3,1 Prozentpunkten./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.188,60 €		 Abst. Kursziel*:
9,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.198,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,50%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.705,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

10:51 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10:01 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:51 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:51 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Rheinmetall Buy UBS AG
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EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall Aktiengesellschaft: Q2 significantly exceeds market expectations with record revenue growth and earnings
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall is assessing the potential impact of the cancellation of the F126 programme
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall gambled on Germany’s doomed warship project — and lost
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, buy
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