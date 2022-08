Aktie in diesem Artikel Richemont 116,20 EUR

2,38% Charts

News

Analysen

Richemont 116,20 EUR 2,38% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont anlässlich des geplanten Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung an der Online-Handelsplattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Dies sei eine gute Nachricht für den Uhren- und Schmuckkonzern, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadurch werde sich das Konzernergebnis um rund zwei Prozent erhöhen./edh/ajx