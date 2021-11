Aktie in diesem Artikel Richemont 125,65 EUR

7,39% Charts

News

Analysen

Richemont 125,65 EUR 7,39% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Franken belassen. Der Schmuck- und Uhrenkonzern habe beim Gewinn die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einem ersten Kommentar am Freitag. Auch ansonsten habe das Zahlenwerk viele positive Aspekte beinhaltet wie zum Beispiel das beschleunigte Umsatzwachstum in fast allen Geschäftsbereichen./la/mis