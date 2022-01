Aktie in diesem Artikel Richemont 123,15 EUR

-3,79% Charts

News

Analysen

Richemont 123,15 EUR -3,79% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Richemont von 157 auf 160 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Der Luxusgüterkonzern habe die Erwartungen mit dem Wachstum aus eigener Kraft deutlich übertroffen. Es gebe viele Gründe, für das letzte Jahresviertel des Geschäftsjahres optimistisch zu bleiben./tih/mis