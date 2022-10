Aktie in diesem Artikel Richemont 99,28 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont vor Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Franken belassen. Vor allem dank der Juwelensparte Jewellery Maison dürfte das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 für den Luxusgüterkonzern weiterhin stark gewesen sein, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/mis