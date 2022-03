Aktie in diesem Artikel Richemont 114,65 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 158 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit den drei derzeit größten Unsicherheitsfaktoren für die Luxusgüterbranche: Der Inflation, den Aktivitäten in Russland und China. Trotz des schwächeren wirtschaftlichen Umfelds, das sie bei Richemont als Grund für die Zielsenkung aufführte, blieben die fundamentalen Sektoraussichten solide. Für viele Branchenwerte bringe die derzeitige Kursschwäche eine gute Kaufgelegenheit mit sich. Richemont bleibt einer ihrer Favoriten./tih/ngu