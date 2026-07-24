Rio Tinto Aktie
Marktkap. 130,56 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 8270 auf 8200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane erneuerte in einer am Montag vorliegenden Studie seinen Ausblick auf die Halbjahreszahlen, die am 28. Juli erwartet werden. Das Wachstum und die Strategie des Rohstoffkonzerns stünden im Mittelpunkt. Der Kursrückgang seit Juni schaffe zwar mehr Wertpotenzial, er bleibe aber neutral gestimmt wegen seiner vorsichtigen Sektorhaltung./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
82,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
68,32 £
|Abst. Kursziel*:
20,02%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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