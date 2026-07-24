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Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Neutral

08:01 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 8270 auf 8200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane erneuerte in einer am Montag vorliegenden Studie seinen Ausblick auf die Halbjahreszahlen, die am 28. Juli erwartet werden. Das Wachstum und die Strategie des Rohstoffkonzerns stünden im Mittelpunkt. Der Kursrückgang seit Juni schaffe zwar mehr Wertpotenzial, er bleibe aber neutral gestimmt wegen seiner vorsichtigen Sektorhaltung./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
82,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
68,32 £		 Abst. Kursziel*:
20,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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