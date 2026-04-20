Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 109,95 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant lobte am Donnerstagmorgen den "bullischen Tenor" des Quartalsberichts des Triebwerkherstellers./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,77 £
|Abst. Kursziel*:
18,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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