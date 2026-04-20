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WKN A1H81L

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Symbol RYCEF

UBS AG

Rolls-Royce Buy

13:46 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
13,77 EUR 0,89 EUR 6,92%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant lobte am Donnerstagmorgen den "bullischen Tenor" des Quartalsberichts des Triebwerkherstellers./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,77 £		 Abst. Kursziel*:
18,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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