RWE Aktie
Marktkap. 38,87 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien mit der avisierten Ergebnissteigerung um jährlich 12 Prozent bis 2031 noch konservativ, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag nach den Zahlen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:21 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,00 €
|Abst. Kursziel*:
9,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,33%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|08:51
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:36
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:36
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:36
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research