DAX 23.585 -0,2%ESt50 5.762 -0,6%MSCI World 4.416 -0,2%Top 10 Crypto 9,1315 -2,0%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.463 -0,6%Euro 1,1546 -0,1%Öl 98,12 +4,8%Gold 5.176 +0,3%
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E Vonovia A1ML7J
Ölpreise steigen: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mir schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
RWE Aktie

54,88 EUR +1,22 EUR +2,27 %
STU
Marktkap. 38,87 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

10:06 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
54,88 EUR 1,22 EUR 2,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien mit der avisierten Ergebnissteigerung um jährlich 12 Prozent bis 2031 noch konservativ, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag nach den Zahlen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:21 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,33%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:51 RWE Outperform RBC Capital Markets
08:36 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 RWE Overweight Barclays Capital
20.02.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
20.02.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktie unter der Lupe Buy-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc. Buy-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.
dpa-afx ROUNDUP: RWE schlägt 2025 Erwartungen - Höhere Ziele und mehr Dividende
finanzen.net Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie
Dow Jones RWE-Aktie nach Gewinnrückgang dennoch höher: Milliardenoffensive soll Wende bringen
finanzen.net RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Donnerstagvormittag ins Plus
dpa-afx RWE schraubt mittelfristige Gewinnziele nach oben - Mehr Dividende geplant
dpa-afx RWE schneidet 2025 besser ab als erwartet
finanzen.net RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Nachmittag Verluste
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag im Minusbereich
reNEWS RWE earnings fall in 'challenging environment'
reNEWS RWE appoints Dettmer as renewables COO
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE lands Munich Airport PPA for Nordseecluster
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS RWE installs first turbine at 1.1GW Thor
