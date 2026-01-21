Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 40,9 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er sehe in einigen Aktien, wie etwa denen von Saint-Gobain, "aufgestautes Anlegerinteresse", weshalb die anstehenden Quartalsberichte aus der europäischen Baumaterialien-Branche zu einer Art Bereinigung führen könnten, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Saint-Gobain sind die Abwärtsrisiken - getrieben vom US-Dachmaterialmarkt - der Analystin zufolge größtenteils bereits in den Anlegererwartungen eingepreist./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
83,14 €
|Abst. Kursziel*:
32,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
83,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,42%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
