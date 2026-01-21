JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er sehe in einigen Aktien, wie etwa denen von Saint-Gobain, "aufgestautes Anlegerinteresse", weshalb die anstehenden Quartalsberichte aus der europäischen Baumaterialien-Branche zu einer Art Bereinigung führen könnten, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Saint-Gobain sind die Abwärtsrisiken - getrieben vom US-Dachmaterialmarkt - der Analystin zufolge größtenteils bereits in den Anlegererwartungen eingepreist./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

