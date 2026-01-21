DAX 24.890 +0,0%ESt50 5.941 -0,1%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.024 +1,4%Euro 1,1841 -0,4%Öl 65,81 -0,7%Gold 5.072 +1,8%
Saint-Gobain Aktie

Marktkap. 40,9 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
WKN 872087

ISIN wurde kopiert
ISIN FR0000125007

Symbol wurde kopiert
Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

14:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er sehe in einigen Aktien, wie etwa denen von Saint-Gobain, "aufgestautes Anlegerinteresse", weshalb die anstehenden Quartalsberichte aus der europäischen Baumaterialien-Branche zu einer Art Bereinigung führen könnten, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Saint-Gobain sind die Abwärtsrisiken - getrieben vom US-Dachmaterialmarkt - der Analystin zufolge größtenteils bereits in den Anlegererwartungen eingepreist./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

