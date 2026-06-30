Sanofi Aktie
Marktkap. 91,13 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 89 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf der Suche nach Gründen für mehr Optimismus stellte James Quigley am Montag klar, dass die Entwicklung der Forschungspipeline der Franzosen Zeit brauche. Mit Blick auf die Quartalszahlen Ende Juli liegt er mit seinen Prognosen nach eigener Aussage im Rahmen der Markterwartungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 02:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Neutral
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
76,86 €
|Abst. Kursziel*:
9,29%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
77,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,01%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:36
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital