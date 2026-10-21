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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Neutral

08:01 Uhr
SAP SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
210,15 EUR 4,55 EUR 2,21%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg sieht den Auftragsbestand im Cloudgeschäft gut ein Viertel über der Konsensschätzung, wie er am Donnerstagmorgen schrieb. Dennoch und trotz des leicht erhöhten Umsatzausblicks dürfte sich der Anstieg der Erwartungen für Gewinne und Barmittelzufluss angesichts der Unternehmensaussagen über diverse Belastungsfaktoren in Grenzen halten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG

Zusammenfassung: SAP Neutral

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
207,90 €		 Abst. Kursziel*:
-15,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
210,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,73%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
205,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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