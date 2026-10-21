SAP Aktie
Marktkap. 232,63 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
AI Analyse
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg sieht den Auftragsbestand im Cloudgeschäft gut ein Viertel über der Konsensschätzung, wie er am Donnerstagmorgen schrieb. Dennoch und trotz des leicht erhöhten Umsatzausblicks dürfte sich der Anstieg der Erwartungen für Gewinne und Barmittelzufluss angesichts der Unternehmensaussagen über diverse Belastungsfaktoren in Grenzen halten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG
Zusammenfassung: SAP Neutral
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
207,90 €
|Abst. Kursziel*:
-15,82%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
210,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,73%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
205,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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