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Symbol SBGSF

JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

20:06 Uhr
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 335 auf 345 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität habe zugelegt und das Wachstum habe sich beschleunigt./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
281,65 €		 Abst. Kursziel*:
22,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
286,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,44%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
318,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

20:06 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
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15:01 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
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