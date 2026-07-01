Siemens Energy Aktie
Marktkap. 130,11 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Umbenennung des Energietechnikkonzerns in Omterra führe zu einem früher als erwarteten Anstieg der Marge, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie und verwies auf den Wegfall von Lizenzgebühren an Siemens für dessen Namensnutzung. Ursprünglich sei dieser Schritt erst 2030 erwartet worden./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 15:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
153,06 €
|Abst. Kursziel*:
53,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
153,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,35%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
198,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
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|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
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|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
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