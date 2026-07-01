DAX 25.147 +0,1%ESt50 6.280 +0,2%MSCI World 4.852 +0,3%Top 10 Crypto 8,4150 +3,8%Nas 26.080 +0,8%Bitcoin 56.700 +3,7%Euro 1,1431 +0,4%Öl 84,78 +1,8%Gold 4.061 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y EVOTEC 566480 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 IBM 851399 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX letztlich stabil -- JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn -- Berkshire Hathaway, Commerzbank, SAP, IBM, EVOTEC, Rocket Lab, SpaceX, AMD im Fokus
Top News
Chemie statt Krise: Warum die Aktien von BASF, WACKER CHEMIE und K+S jetzt gefragt sind Chemie statt Krise: Warum die Aktien von BASF, WACKER CHEMIE und K+S jetzt gefragt sind
Ausblick: ASML NV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: ASML NV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
153,24 EUR +3,86 EUR +2,58 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 130,11 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

17:51 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
153,24 EUR 3,86 EUR 2,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Umbenennung des Energietechnikkonzerns in Omterra führe zu einem früher als erwarteten Anstieg der Marge, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie und verwies auf den Wegfall von Lizenzgebühren an Siemens für dessen Namensnutzung. Ursprünglich sei dieser Schritt erst 2030 erwartet worden./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 15:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
153,06 €		 Abst. Kursziel*:
53,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
153,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,35%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

17:51 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Energy Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aktieneinstufung Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
dpa-afx Siemens Energy-Aktie fester: Konzern bekommt einen neuen Namen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy an Dax-Spitze - Umbenennung und KI-Hype
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain
Dow Jones Siemens Energy firmiert künftig als Omterra
reNEWS Siemens Energy to unite wind, grid units under ‘Omterra’ banner
Zacks Zacks.com featured highlights include HF Sinclair, Siemens Energy, American Healthcare REIT, Inc., Par Pacific and Green Dot
reNEWS Siemens Energy to acquire Camlin Group
Zacks Zacks Value Trader Highlights: BorgWarner, Siemens Energy and Wabtec
reNEWS Siemens Energy investors urge wind focus
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen