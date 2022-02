NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 72 auf 69 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei angehoben worden, da starke Erlöse mit Corona-Tests den Gegenwind in der Lieferkette derzeit mehr als ausglichen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Montag vorliegenden Studie. Das gesenkte Kursziel begründete sie mit einem niedrigeren Bewertungsmultiplikator, weil sich Anleger derzeit von wachstrumsträchtigen Aktien weg orientierten./tih/mis