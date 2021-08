Raiffeisen Bank kauft serbische Tochter von Crédit Agricole. Apple will mit Bildabgleich gegen Kinderpornografie vorgehen. ING kündigt Milliarden-Ausschüttung an Aktionäre an. thyssenkrupp veräußert Infrastructure an FMC Beteiligungs KG. Pirelli legte Latte für 2021 höher. Virgin Galactic mit weniger Umsatz.