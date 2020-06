NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Siemens nach einer Online-Investorenveranstaltung zur Energy-Sparte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das Management des Industriekonzerns habe sich mit bedeutenden Informationen zur weiteren Geschäftsentwicklung zurückgehalten, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Event habe vor allem dazu gedient, das Management von Siemens Energy dem Kapitalmarkt vorzustellen./edh/tih