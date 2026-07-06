Siemens Aktie
Marktkap. 205,51 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
345,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
270,20 €
|Abst. Kursziel*:
27,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
270,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,45%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
287,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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