DAX 24.968 +0,3%ESt50 6.253 +0,8%MSCI World 4.818 +0,1%Top 10 Crypto 8,1795 +1,4%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.855 +0,6%Euro 1,1433 +0,1%Öl 78,56 -1,2%Gold 4.109 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: DAX fester -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- Intel, BYD, NVIDIA, SpaceX, SK hynix, DEUTZ im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Energy-Aktie Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Energy-Aktie
Nach NVIDIA, Micron & Co: Setzt Burry jetzt auch auf einen Absturz der Palantir-Aktie? Nach NVIDIA, Micron & Co: Setzt Burry jetzt auch auf einen Absturz der Palantir-Aktie?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
270,70 EUR +3,35 EUR +1,25 %
STU
finanzen.net zero
Siemens jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 205,51 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

13:36 Uhr
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
270,70 EUR 3,35 EUR 1,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
270,20 €		 Abst. Kursziel*:
27,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
270,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,45%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
287,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

13:36 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Underweight Barclays Capital
07.07.26 Siemens Buy UBS AG
03.07.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Aktienbewertung Siemens-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. Siemens-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX mittags im Minus
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mittags mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Mittag stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagssitzung im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Siemens AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Siemens, Neptun Smulders win 2GW converter deal
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa warns on turbine capacity
Zacks Zacks.com featured highlights include HF Sinclair, Siemens Energy, American Healthcare REIT, Inc., Par Pacific and Green Dot
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen