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Symbol SSLLF

Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

09:01 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
69,00 EUR 0,75 EUR 1,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Wegen höherer Absatzmengen hätten die Umsätze um 2 Prozent und das operative Ergebnmis des Waferherstellers um 6 Prozent über den Analystenschätzungen gelegen, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Zahlen des zweiten Quartals. Die Anhebung der Prognose sei eher moderat ausgefallen, sollte aber insbesondere nach der jüngsten Schwächephase der Aktie den Kurs stützen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,00 €		 Abst. Kursziel*:
49,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:01 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
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