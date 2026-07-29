Siltronic Aktie
Marktkap. 2,38 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Wegen höherer Absatzmengen hätten die Umsätze um 2 Prozent und das operative Ergebnmis des Waferherstellers um 6 Prozent über den Analystenschätzungen gelegen, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Zahlen des zweiten Quartals. Die Anhebung der Prognose sei eher moderat ausgefallen, sollte aber insbesondere nach der jüngsten Schwächephase der Aktie den Kurs stützen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Buy
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,00 €
|Abst. Kursziel*:
49,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
|09:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|15.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|15.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK