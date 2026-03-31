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ISIN DE0007231326

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Symbol SIXGF

Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

08:06 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise für US-Gebrauchtwagen seien weiter klar positiv zu betrachten mit Blick auf den Restwert im ersten Quartal. Dies schrieb Constantin Hesse am Dienstag mit Verweis auf den Manheim Used Vehicle Value Index, der im März um mehr als 6 Prozent zum Vorjahr gestiegen sei auf den höchsten Stand seit Sommer 2023./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,00 €		 Abst. Kursziel*:
64,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,19%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

08:06 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
06.03.26 Sixt Buy UBS AG
05.03.26 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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