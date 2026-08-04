SpaceX Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
SpaceX Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SpaceX von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartalsbericht nach dem Börsendebüt habe der Weltraum- und KI-Konzern seine großen Zielmärkte untermauert, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan am Mittwoch. Er hob die Fortschritte im KI-Bereich hervor. Diese seien der Grund für seine veränderten Prognosen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Buy
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 125,33
|Abst. Kursziel*:
75,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 115,90
|Abst. Kursziel aktuell:
89,82%
|
Analyst Name:
Eric Sheridan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 226,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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