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Symbol SPCX

Goldman Sachs Group Inc.

SpaceX Buy

08:06 Uhr
SpaceX Buy
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SpaceX von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartalsbericht nach dem Börsendebüt habe der Weltraum- und KI-Konzern seine großen Zielmärkte untermauert, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan am Mittwoch. Er hob die Fortschritte im KI-Bereich hervor. Diese seien der Grund für seine veränderten Prognosen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 125,33		 Abst. Kursziel*:
75,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 115,90		 Abst. Kursziel aktuell:
89,82%
Analyst Name:
Eric Sheridan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 226,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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