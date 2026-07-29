DAX 25.523 +0,2%ESt50 6.308 +1,0%MSCI World 4.757 +0,3%Top 10 Crypto 8,4520 +2,3%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.482 +1,3%Euro 1,1479 +0,2%Öl 89,86 -1,0%Gold 4.076 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Infineon 623100 adidas A1EWWW SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 BMW 519000 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX fester -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Meta, Alphabet, Chipotle, NVIDIA, AMD, Microsoft, Micron, Robinhood, Arm, T3 im Fokus
Top News
T3 Defense-Aktie sorgt weiter für Furore: Vom Micro Cap zum Börsenstar? T3 Defense-Aktie sorgt weiter für Furore: Vom Micro Cap zum Börsenstar?
Gold und Silber in der Zinsfalle: Fed-Chef Warsh verschärft das Dilemma Gold und Silber in der Zinsfalle: Fed-Chef Warsh verschärft das Dilemma
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
5,00 EUR -0,24 EUR -4,56 %
STU
5,79 USD +0,03 USD +0,52 %
vorbörslich
BTT
finanzen.net zero
Stellantis jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 14,68 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

14:01 Uhr
Stellantis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
5,00 EUR -0,24 EUR -4,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis des Autokonzerns seien weniger gut ausgefallen als erwartet, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
6,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,99 €		 Abst. Kursziel*:
24,25%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
5,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,06%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

14.07.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

dpa-afx Schwarze Zahlen Stellantis-Aktie von Marge belastet: VW-RIvale mit Comeback - Nordamerika zieht Konzern aus der Krise Stellantis-Aktie von Marge belastet: VW-RIvale mit Comeback - Nordamerika zieht Konzern aus der Krise
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich fester
finanzen.net Stellantis Aktie News: Anleger schicken Stellantis am Donnerstagmittag auf rotes Terrain
dpa-afx ROUNDUP: VW-Rivale Stellantis auf dem Weg der Besserung - Aktie fällt
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagvormittag massiv unter Druck
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt am Nachmittag im Minus
MotleyFool A Strange Pairing Between Stellantis and Carvana Is a Match Made in Heaven
MotleyFool Stellantis Stock Could Pop on Turnaround, but This Is Still a Red Flag
RTE.ie IAA proposes 15% cut in Dublin Airport charges for 2027
Benzinga Stellantis Stock Rises 2% in Monday Premarket as Shipments Jump 10%, With Ram, Jeep and Chrysler Driving North America Rebound
Benzinga Stellantis Shipments Climb 10% As North America Powers Growth
RTE.ie Stellantis vehicle shipments rise 10% in second quarter
MotleyFool Stellantis Trails Its Rival on Key Metrics but Offers Compelling Upside for Patient Investors
FOX Business Fiat launches tiny EV in US with shockingly low price tag - and one major catch
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen