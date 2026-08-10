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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Underweight

19:01 Uhr
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte nach dem Halbjahresbericht des Rückversicherers seine Schätzungen. Unter Berücksichtigung aller vorgenommener Anpassungen steige seine Prognose für den Nettogewinn 2026 um 3 Prozent, während seine Schätzungen für 2027 und 2028 sänken, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underweight

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
136,85 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,66%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
136,85 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,66%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19:01 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
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