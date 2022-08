Aktie in diesem Artikel Symrise AG 114,55 EUR

1,15% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Symrise AG 114,55 EUR 1,15% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Bei dem Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen sei die Ergebnisdynamik großartig und er sehe kaum Gründe, warum sich das ändern sollte, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien nicht günstig./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / 16:15 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.