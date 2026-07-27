Jefferies & Company Inc.

Symrise Hold

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft insgesamt positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Gleichwohl hob der Experte die Rückgänge im Geschäft mit feinen Düften und Heimtierprodukten negativ hervor./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise