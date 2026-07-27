Symrise Aktie
Marktkap. 12,53 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft insgesamt positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Gleichwohl hob der Experte die Rückgänge im Geschäft mit feinen Düften und Heimtierprodukten negativ hervor./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Hold
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
92,76 €
|Abst. Kursziel*:
-13,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
92,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,81%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|12:51
|Symrise Hold
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|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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