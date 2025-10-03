DAX 25.465 -1,4%ESt50 6.320 -1,2%MSCI World 4.837 -0,6%Top 10 Crypto 8,3105 +2,3%Nas 25.787 -1,3%Bitcoin 55.654 -0,6%Euro 1,1415 -0,3%Öl 75,99 +5,5%Gold 4.112 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien unter Druck: DAX schließt im Minus -- US-Börsen tiefer -- TKMS erhält NATO-Rekordauftrag -- Samsung, Sandisk, Micron, Microsoft, Telekom, Siemens Energy, Vertex, Rivian, AMD, SpaceX im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Der KI-Riese erobert den nächsten Milliardenmarkt NVIDIA-Aktie im Blick: Der KI-Riese erobert den nächsten Milliardenmarkt
Aufatmen im Software-Sektor: Aktien von SAP, ServiceNow & Co. profitieren abermals von KI-Schwäche Aufatmen im Software-Sektor: Aktien von SAP, ServiceNow & Co. profitieren abermals von KI-Schwäche
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
353,50 EUR -13,45 EUR -3,67 %
STU
403,31 USD -16,49 USD -3,93 %
BTT
finanzen.net zero
Tesla jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,29 Bio. EUR

KGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Neutral

20:51 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
Tesla
353,50 EUR -13,45 EUR -3,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Eine operative Zusammenlegung von Tesla mit SpaceX sei strategisch betrachtet schlüssig, schrieb Rajat Gupta in einer Studie am Dienstag. Das treffe unter anderem auf eine vertikale Integration von Künstlicher Intelligenz, Robotik, Energie, Transport und Weltraumtechnik zu. Mit dem Geld aus dem Börsengang von SpaceX sei zudem die Schatulle gefüllt für strategische Zukäufe./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 10:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 12:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 475,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 405,68		 Abst. Kursziel*:
17,09%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 403,31		 Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
Analyst Name:
Rajat Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 416,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

20:51 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:11 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Analysten-Einschätzungen Tesla-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni Tesla-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni
dpa-afx Tesla-Aktie dennoch im Minus: RBC sieht Robotaxi-Geschäft als größten Trumpf
finanzen.net Micron unter Druck: Warum die Aktie seit dem Rekordhoch mehr als 20 Prozent korrigiert hat
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla gibt am Abend ab
finanzen.net Rivian-Aktie nach millionenschwerer Kapitalerhöhung auf Talfahrt
BNP Paribas SpaceX, Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Samsung - Ausblick mit Egmond Haidt
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Nachmittag tiefer
finanzen.net S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingebracht
TraderFox UMA (privat) – Der Ex-Tesla-Forscher fordert mit Europas Humanoiden-Roboter Northstar die US-Riesen heraus!
Deutsche Welle Elon Musk becomes world's first trillionaire after SpaceX IPO
Deutsche Welle Musk's SpaceX IPO holds both promise and peril
MotleyFool SpaceX Stock and the Nasdaq-100: What History Tells Us About Potential Returns After July 7
MotleyFool SpaceX Is Losing Money and Borrowing Billions. These 4 Profitable Aerospace Stocks Might Be Better Buys Right Now
MotleyFool Analysts Go All-In on SpaceX as the Quiet Period Ends. Here's What a $10,000 Investment Could Be Worth in One Year, According to Wall Street
Benzinga SpaceX Analyst Sees 64% Upside to Stock: ‘Vertical Integration at Civilization Scale’
MarketWatch Tesla’s stock could rise 20% thanks to the potential for a SpaceX merger, analyst says
MotleyFool Rocket Lab Announces a Big Acquisition That Could Be Problematic for SpaceX
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen