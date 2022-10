Aktie in diesem Artikel Tesla 210,75 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe enttäuscht, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sowohl der Umsatz als auch die Bruttomargen im Kerngeschäft (ohne Kreditverkäufe) hätten die Markterwartungen verfehlt. Obwohl er Teslas Innovationen und finanziellen Erfolg anerkenne, halte er die Bewertung des Unternehmens weiterhin für nicht zu rechtfertigen./la/he