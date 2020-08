Aktie in diesem Artikel Tesla 402,45 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Tesla anlässlich des Aktiensplits von 112 auf 135 US-Dollar angehoben. Die Einstufung ließ Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie aber auf "Verkaufen". Der "Battery Day" am 22.09.2020 sollte wichtige Erkenntnisse zu den in Tesla-Fahrzeugen verbauten Akkumulatoren bieten, so der Experte. Er rechnet mit deutlichen Kostensenkungen sowie Fortschritten bei der Haltbarkeit. Dies habe er in den Ergebnisschätzungen berücksichtigt. Volkert hält die Tesla-Papiere aber bereits für ambitioniert bewertet./ag/ajx