Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

11:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Mit einer Abspaltung der Werkstoff- und Logistiksparte TKMX führe der Industriekonzern die Strategie hin zu einer Holdinggesellschaft mit eigenständig agierenden Unternehmen fort, schrieb Tommaso Castello in einer Einschätzung am Mittwoch. Seine Bewertung des unter dem neuen Namen TK Accelis firmierenden Geschäfts beinhalte eine Prämie in Relation zu vergleichbar aufgestellten Unternehmen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG