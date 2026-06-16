thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 7,07 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Mit einer Abspaltung der Werkstoff- und Logistiksparte TKMX führe der Industriekonzern die Strategie hin zu einer Holdinggesellschaft mit eigenständig agierenden Unternehmen fort, schrieb Tommaso Castello in einer Einschätzung am Mittwoch. Seine Bewertung des unter dem neuen Namen TK Accelis firmierenden Geschäfts beinhalte eine Prämie in Relation zu vergleichbar aufgestellten Unternehmen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,01 €
|Abst. Kursziel*:
18,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,71%
|
Analyst Name:
Tommaso Castello
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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