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Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Buy

11:51 Uhr
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Mit einer Abspaltung der Werkstoff- und Logistiksparte TKMX führe der Industriekonzern die Strategie hin zu einer Holdinggesellschaft mit eigenständig agierenden Unternehmen fort, schrieb Tommaso Castello in einer Einschätzung am Mittwoch. Seine Bewertung des unter dem neuen Namen TK Accelis firmierenden Geschäfts beinhalte eine Prämie in Relation zu vergleichbar aufgestellten Unternehmen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 04:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,01 €		 Abst. Kursziel*:
18,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,71%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:51 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
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